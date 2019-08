Die Investmentbank Oddo BHF hat Deutsche Wohnen nach Zahlen von "Neutral" auf "Reduce" abgestuft und das Kursziel von 40,00 auf 26,50 Euro gesenkt. Die Bewertungszuwächse seien hinter seinen Erwartungen geblieben, schrieb Analyst Manuel Martin in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Mietendeckel in Berlin sorge für erhebliche Unsicherheit. /mf/mis

