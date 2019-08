Die Wertpapierexperten von Goldman Sachs haben ihre Anlageempfehlung "Buy" für die Papiere des heimischen Ölkonzerns OMV auf "Hold" gesenkt. Das Kursziel von 62,0 Euro bleibt dagegen unangetastet.

Das Analysten-Team um Michele Della Vigna stützte ihre neue Bewertung auf die bisherige Out-Performance der Aktien verglichen mit dem Erdölsektor. Darüber hinaus nannten die Wertpapierexperten die im Vergleich zum Marktumfeld geringeren Mittelrückflüsse an die Aktionäre als Grund.

Beim Ergebnis je Aktie rechnen die Goldman-Analysten 2019 mit 5,39 Euro je Aktie, für 2020 erwarten sie 5,60 Euro und für 2021 prognostizieren sie 6,01 Euro je Titel.

Am Mittwochvormittag gewannen die OMV-Titel an der Wiener Börse plus 0,58 Prozent auf 45,28 Euro.

Analysierendes Institut Goldman Sachs

ISIN: AT0000743059