Die Wertpapierexperten der Baader Bank haben sowohl ihre Kaufempfehlung als auch ihr Kursziel von 20,0 Euro für die Aktien der heimischen Semperit bestätigt.

Die am Mittwoch vorgelegten operativen Zahlen des Kunststoff- und Kautschukproduktherstellers sind laut Baader-Experte Christian Obst über den Erwartungen. Laut ihm liege das vor allem daran, dass die internen Restrukturierungsmaßnahmen nun richtig Fahrt aufnehmen. Außerdem erwartet der Analyst alles in allem nur einen geringfügigen Rückgang der Nachfrage nach Semperit-Produkten.

Die Industriesparte des Konzerns zeige einen anhaltenden Aufwärtstrend, jedoch entwickelten sich die einzelnen Segmente unterschiedlich schnell, so Obst. Semperflex, die Schlauch-Sparte des Unternehmens, habe beispielsweise mit leicht rückläufigen Nachfragewerten zu kämpfen. Außerdem steige dort laut dem Experten auch der Konkurrenzdruck. Sempertrans, das Förderbandsystemgeschäft von Semperit, profitiere hingegen von der Schließung einiger Produktionskapazitäten und der Besserung des Marktklimas, schreibt der Baader-Analyst in seinem Kommentar.

Die Baader-Analysten erwarten für das laufende Geschäftsjahr 2019 einen Verlust je Aktien von 0,01 Euro. Für 2020 sehen sie dann einen Gewinn von 0,94 Euro je Titel und 1,48 Euro für 2021. Für das Geschäftsjahr 2019 erwarten die Experten keine Dividende. Für 2020 und 2021 beläuft sich ihre Dividendenschätzung je Titel auf 0,20 Euro.

Am Mittwochvormittag notierten die Semperit-Papiere an der Wiener Börse mit plus 5,56 Prozent bei 13,30 Euro.

