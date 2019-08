(shareribs.com) Sehr geehrte Leser,das Warten auf den Segment- und Namenswechsel bei Chinook Tyee Industry Ltd. (WKN: A12DYZ) zieht sich wie Kaugummi, sollte in der kommenden Woche aber einen positiven Abschluss finden. Dann wird die AMP German Cannabis Group das Parkett der Canadian Securities Exchange betreten.Das Management unserer Top-Cannabis-Empfehlung war in der Zwischenzeit nicht untätig, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...