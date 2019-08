Das ging schnell: Der Kurszauber vom Frühjahr ist schon wieder verflogen und die Notiz von Berentzen zurück an die langjährige Unterstützungsmarke im Bereich um 6 Euro gekehrt. Auf diesem Niveau scheint uns der Anteilschein der Getränkeherstellers aber unbedingt wieder einen Blick wert zu sein. Immerhin sehen die Halbjahreszahlen noch einen Tick besser aus als von […] The post Berentzen: Seltener Kennzahlen-Mix appeared first on Boersengefluester.

Den vollständigen Artikel lesen ...