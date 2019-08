Halle / Westfalen (ots) - Neue Bildsprache, mutigeres Styling und erstmals ein Best-Ager-Model: Um die neuen Herbst-Winter-Kollektionen der Marken GERRY WEBER, TAIFUN und SAMOON zu bewerben, setzt das Modeunternehmen aus Halle in Westfalen auf zahlreiche Neuerungen. In der breit angelegten Kampagne, die im September 2019 startet, zeigt GERRY WEBER Haltung und sendet eine selbstbewusste Botschaft: Frauen möchten Mode, die sie kleidet, nicht verkleidet und ihren Stil unterstreicht - das zeigen die neuen Motive der Kampagne. Diese sind erkennbar moderner und das Setting lifestylig und puristischer. Geshootet wurde unter anderem in urbanen Locations in Barcelona, zum ersten Mal mit einem Best-Ager-Model. Damit zielt GERRY WEBER auf seine demographisch attraktive Zielgruppe der über 50-Jährigen. Möglich war diese Form der Inszenierung durch die konsequente Modernisierung der Kollektionen. Die Styles sind reduzierter, weniger verspielt, aber keineswegs beliebig.



Das wichtigste Werbemittel der Kampagne stellt der GERRY WEBER-Beihefter dar. Auf jeweils zwölf Seiten werden die Kollektionen der Marken GERRY WEBER, TAIFUN und SAMOON für die Monate September, Oktober und November in neun Frauenmagazinen präsentiert. Über 35 Millionen Beihefter verteilt das Haller Unternehmen im Rahmen seiner Mediaplanung bis Herbst 2020.



Neben Online- und Social-Media-Maßnahmen wird auch zur besten Sendezeit vermehrt im öffentlich-rechtlichen TV (ARD, ZDF) geworben, wo 90 Prozent der Zielgruppe erreicht wird.



In die Kampagne wird auch der Fachhandel involviert. Sie profitieren unter anderem von folgenden Werbemaßnahmen: POS-Präsentation, Mailings, Newsletter, Social-Media- Formate und VM-Support.



Durch die neue Art der Inszenierung setzt GERRY WEBER auf mehr Emotionalität und eine erhöhte Frequenz im Online-Shop sowie stationär in den GERRY WEBER Stores. Im Zuge der neuen Kampagne hat das Unternehmen einen neuen Markenclaim entwickelt, der die Kundin in den Vordergrund stellt: GERRY WEBER - ICH LEBE MEINEN STIL.



Konzipiert und gesteuert wird die Produktion von der Werbeagentur Wunderhaus, mit der GERRY WEBER seit Herbst 2018 zusammenarbeitet. Auf Unternehmensseite ist Simon Hoecker, Head of Marketing & Brand Communication, verantwortlich für die Kampagne - in enger Abstimmung mit dem Vorstandssprecher und CSO/CDO (Chief Sales & Digital Officer) Johannes Ehling.



"Wir müssen neu denken, um unsere Kundinnen zeitgemäß anzusprechen", so Head of Marketing & Brand Communication Simon Hoecker. "Deshalb besinnen wir uns stark auf unseren Markenanspruch, feminine, aktuelle und inspirierende Mode für Frauen mit Stil zu bieten, die Lebensfreude ausstrahlen, nahbar sind und sich nicht verstellen wollen. Dabei treten wir als Marke selbstbewusster auf und richten uns an den Bedürfnissen unserer Kundinnen aus. Unsere Kampagne folgt konsequent unserer Positionierung und Zielgruppenansprache: die selbstbewusste Frau 50+.



Die Kampagnenfotos (September, Oktober) zum Download finden Sie hier:



GERRY WEBER: https://spaces.hightail.com/space/oRrGjjWseP

TAIFUN: https://spaces.hightail.com/space/ykj16kcFnz

SAMOON: https://spaces.hightail.com/space/aWxIRkl5oC Die Werbespots zum Ansehen gibt es hier:



https://spaces.hightail.com/space/zuEBGMgVCz



Die GERRY WEBER Gruppe



Die GERRY WEBER International AG mit Sitz in Halle / Westfalen ist mit über 3.500 Mitarbeitern eines der größten Mode- und Lifestyleunternehmen Europas. Das Unternehmen vertreibt weltweit hochwertige und trendorientierte Mode in mehr als 60 Ländern. Zur GERRY WEBER Gruppe gehören neben der gleichnamigen Marke GERRY WEBER die junge Marke TAIFUN und die Plus-Size-Marke SAMOON. Weiterführende Informationen finden Sie online unter: www.gerryweber.com.



GERRY WEBER-Fact Sheet / "Kampagne Herbst/Winter 2019"



Konzern: Gerry Weber International AG



Firmensitz: Neulehenstraße 8, 33790 Halle / Westfalen



Modemarken: GERRY WEBER, TAIFUN, SAMOON



Kampagnen-Zeitraum 2019: September, Oktober, November (Drei Flights à 12- seitigem Beihefter/ ca. 4 Mio. Auflage pro Monat), TV-Schaltung, Online- und Social-Media-Kampagne



Geplante Kampagne 2020: 9 Flights. Kampagnenstart: 2019. Werbemonate: September, Oktober, November 2019 & März, April, Mai 2020 & September, Oktober, November 2020



Kampagnen-Claim: ICH LEBE MEINEN STIL



Markenwerte: Hohe Qualität, zuverlässig gute Passform, hochwertige Materialien, gutes Preis- Leistungsverhältnis.



Ziel der Kampagne: Begeisterung für emotionale Markenwerte und neue Produktaussage. Stärkung des Markenherzens. Impulsgeber.



Art der Kampagne: Emotionalisierender Markenauftritt mit modernen Looks, nahbaren, inspirierenden Models in lifestyliger Atmosphäre.



Zielgruppe GERRY WEBER: Weiblich, 50+, modebegeistert, selbstbewusst und qualitätsbewusst.



Zielgruppe TAIFUN: Weiblich, 40+, modeaffin und qualitätsbewusst



Zielgruppe SAMOON: Weiblich, 40+, modeaffin und qualitätsbewusst, Plus Size (Kollektion ab Größe 42)



Verantwortlich GERRY WEBER: Simon Hoecker, Head of Marketing & Brand Communication



Verantwortliche Werbeagentur: Wunderhaus GmbH Werbeagentur

Ledererstraße 6, 80331 München Verantwortliche Mediaagentur: Mediateam 360° GmbH & Co. KG

Kaulbachstraße 4, 80539 München Verantwortliche Filmproduktion: e+p films GmbH

Heßstraße 48b, 80798 München Pressekontakt:



YAMAOKA BRODMEIER International Public Relations GmbH

Poststraße 14-16, 20354 Hamburg, Telefon: 040 300 326 15 /

E-Mail: luetgens@ybpr.de



Original-Content von: Gerry Weber International AG, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/24886/4348344