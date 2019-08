Hannover (www.anleihencheck.de) - Am Primärmarkt sind weiterhin keine Emissionsaktivitäten zu verzeichnen, so Matthias Melms, CIIA, CCrA bei NORD/LB.Wie bereits in der Vorwoche sei es auch in den vergangenen fünf Handelstagen absolut ruhig am Markt gewesen, sodass im August bisher kein Covered Bond emittiert worden sei. Die letzte Emission datiere somit von Mitte Juli und sei von der italienischen Bank Desio an den Markt gebracht worden. Das Emissionsvolumen ytd betrage weiterhin EUR 99,2 Mrd. Die Analysten der NORD/LB würden allerdings mit ersten Emissionen in der kommenden Kalenderwoche rechnen, womit sich die emissionslose Zeit dem Ende zuneige. Gespannt warte man darauf, wie Emittenten und Investoren mit den mittlerweile auf Rekordtief befindlichen Renditen umgehen würden, da mittlerweile zehnjährige Swaps bei -15 Bp rentieren würden. Alles andere als die breite Marktakzeptanz von negativen Emissionsrenditen würde uns daher überraschen, so die Analysten der NORD/LB. Am Sekundärmarkt hätten sich die Spreads entsprechend der geringen Umsätze relativ bewegungslos gezeigt und sich im Wochenvergleich wenig verändert. ...

