Das im vergangenen Jahr vorgestellte indische Elektro-Motorrad Emflux One wird nicht mehr wie ursprünglich geplant in diesem, sondern erst im kommenden Jahr auf den Markt kommen. Dessen ungeachtet kündigt das Startup aus Indien bereits ihr zweites Modell Emflux Two an. Die Verzögerung begründete das Unternehmen gegenüber dem Portal "Financial Express" mit fehlenden Investitionen. Deshalb hätten sich ...

