Moovel, das Joint Venture von Daimler und BMW (demnächst Reach Now), kooperiert mit Tier Mobility und erweitert seine multimodale Mobilitäts-App damit um E-Tretroller. Wann der eigene Dienst Hive in Deutschland startet, ist weiterhin unklar. Die E-Tretroller von Tier können bereits in fünfzehn deutschen Städten über die Reach-Now-App genutzt werden, konkret in Berlin, Bonn, Düsseldorf, Frankfurt am ...

Den vollständigen Artikel lesen ...