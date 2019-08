Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Scout24 nach Zahlen zum zweiten Quartal von 47,00 auf 52,20 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Equal Weight" belassen. Die Resultate des Online-Marktplatzbetreibers hätten verschiedene positive Aspekte beinhaltet, schrieb Analyst Andrew Ross in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Ross verwies unter anderem auf die vom Management in Aussicht gestellten Kostensenkungen und die Ankündigung, nach strategischen Optionen für das AutoScout24-Portal zu suchen. Das Risiko-Rendite-Verhältnis der Aktien sei immer noch positiv./la/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2019 / 17:33 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2019 / 04:00 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0029 2019-08-14/11:18

ISIN: DE000A12DM80