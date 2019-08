Kramp-Karrenbauer fordert eine Abwrackprämie für alte Heizkessel. Das ist noch Zukunftsmusik. Schon jetzt haben Eigentümer beim Austausch der Heizungsanlage Anspruch auf Fördermittel. Die wichtigsten Regeln im Überblick.

Noch ist die von der CDU-Vorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer ins Spiel gebrachte Abwrackprämie für alte Ölheizungen Zukunftsmusik. Theoretisch ist die Zielgruppe aber groß. In Deutschland sind laut Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks rund die Hälfte der rund 32 Millionen Heizungsanlagen älter als 20 Jahren. Bei einem Anteil von 28,9 Prozent für Ölheizungen wären dies hochgerechnet 9,2 Millionen.

Viele davon ließen sich auf Gas umstellen. Laut Studie des Heizungsbranchenverbands BDEW liegen 2,1 von 5,8 Millionen Wohngebäude mit Ölheizungen in einem Gebiet mit Gasnetz. Mit der Umstellung von Gas auf Öl ließen sich bei diesen Häusern 14 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr einsparen. Würden alle Ölheizungen durch moderne, umweltfreundliche Anlagen ausgetauscht, wären es 30 Millionen Tonnen CO2 jährlich weniger, so der BDEW. Das klingt viel, ist aber gemessen an den gesamten Emissionen von 869 Millionen Tonnen in Deutschland im vergangenen Jahr überschaubar.

Auch der Klimaeffekt ...

