BERLIN (dpa-AFX) - Die scheidende CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer hat sich bei ihren Beratungen mit ihren möglichen Nachfolgern für den Parteivorsitz eng mit CSU-Chef Markus Söder abgestimmt. Aus der Bundes-CDU war am Montag am Rande von Sitzungen der Spitzengremien zur Aufarbeitung des CDU-Desasters bei der Hamburg-Wahl und zur Lösung der Führungskrise zu hören, Kramp-Karrenbauer habe sich auch am Wochenende dauerhaft mit Söder abgestimmt.



In den vergangenen Tagen habe es weiterhin Gespräche zwischen Kramp-Karrenbauer und den Interessenten für den Parteivorsitz gegeben, bis hin zum Wochenende. Alle Gespräche seien vertrauensvoll verlaufen. AKK habe sich dabei mit ihren Stellvertretern, Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus und Kanzlerin Angela Merkel (beide CDU) abgestimmt, hieß es weiter.



Die CDU hatte bei der Bürgerschaftswahl in Hamburg am Sonntag ein Desaster erlebt und das schlechteste Ergebnis bei einer Landtagswahl seit fast 70 Jahren erzielt. Als Grund wurden unter anderem die Regierungskrise in Thüringen und die ungeklärte Führungsfrage in der Bundes-CDU genannt./bk/rm/DP/men