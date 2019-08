WOLFSBURG (Dow Jones)--Volkswagen hat bei seiner namensgebenden Marke im Juli etwas weniger Autos verkauft. Der Absatz fiel um 3,3 Prozent auf 489.000 Einheiten, wie der Konzern mitteilte. Seit Januar haben die Wolfsburger damit 3,487 Millionen Fahrzeuge ausgeliefert, ein Minus von 3,8 Prozent.

Der Rückgang ist auf das außergewöhnlich rasante Absatzplus im Vorjahr im Vorfeld des neuen Abgasmessverfahrens WLTP zurückzuführen ist. Damals hatte VW massiv Autos mit alter Zertifizierung in den Markt gedrückt - in Europa waren die Verkäufe damals um 24 Prozent in die Höhe geschnellt. Nun sank der Absatz auf dem Kontinent um 8,8 Prozent. Im Heimatmarkt gingen 47.100 Autos mit dem VW-Zeichen an die Kunden, ein Minus von 11,9 Prozent.

Auf dem weltweit größten Automarkt erzielte VW erneut ein Absatzplus, vor allem wegen der starken Nachfrage nach SUVs. In China verkaufte das Unternehmen im Berichtsmonat 228.000 Volkswagen und somit 2,0 Prozent mehr als im Vorjahresmonat. Von Januar bis Juli ergab sich ein Minus von 2,9 Prozent auf 1,658 Millionen Pkw. Der SUV-Anteil von VW in China kletterte von 13,9 Prozent im Vorjahresmonat auf nun 28,8 Prozent.

