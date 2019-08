Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Henkel nach einer Gewinnwarnung von 81 auf 80 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Die "Reparatur" des Konsumgüterkonzerns könnte länger als erwartet dauern, schrieb Analystin Pinar Ergun in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Sie reduzierte ihre Gewinnprognose (EPS) für 2020./edh/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2019 / 20:30 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0030 2019-08-14/11:40

ISIN: DE0006048432