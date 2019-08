Befeuert von einer plötzlichen Erholungsrally an den Börsen machen die Heizölpreise am Mittwoch einen Sprung nach oben. Kunden müssen mit durchschnittlich 1,5 Cent bzw. Rappen je Liter mehr rechnen als am Dienstag. Binnen Wochenfrist sind die Heizölpreise um rund drei Cent bzw. Rappen gestiegen und haben sich vorerst vom Tief entfernt. Dass der Anstieg von Dauer ist, muss dennoch angezweifelt werden. ...

