Die Deutsche Bank schien am Dienstag ihrem Rekordtief vom Juni 2019 entgegenzusteuern: Kurzzeitig waren die Papiere des größten deutschen Geldinstituts nur noch 6,09 Euro wert. Dann allerdings setzte ein Trendumschwung ein, am Ende ging die Deutsche Bank sogar mit einem leichten Plus bei 6,41 Euro aus dem Handel. Der Mittwoch allerdings starte erneut mit Kursverlusten um rund drei Prozent auf 6,24 Euro. Keine Frage: Dass beim angeschlagenen Konzern kein Stein auf dem andern bleiben wird, ist seit ... (Achim Graf)

