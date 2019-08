marktEINBLICKE um 12: DAX greift 12.000-Punkte-Marke an, Deutsche Bank findet keine Ruhe

Im chinesisch-amerikanischen Handelsstreit soll wieder miteinander geredet werden. Zudem sorgt die Regierungsbildung in Italien für Erleichterung an den Märkten. Allerdings befindet sich die jüngste DAX-Erholungsrallye damit weiterhin auf wackeligen Beinen. Nicht nur weil das Brexit-Chaos weitergeht, auch weil in Sachen Handelsstreit zwischen China und den USA trotz weiterer Gespräche eine Lösung weit entfernt sein könnte.

Die Lage an der Frankfurter Börse: