Sesselrücken an der Spitze des Fachverbandes derMineralölindustrie (FVMI) der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ):Der neue OMV-Raffinerienvorstand Thomas Gangl hat seinenOMV-Vorstandskollegen Manfred Leitner per 13. August als FVMI-Obmannabgelöst, wie die Kammer am Mittwoch in einer Aussendung bekanntgab. Leitner ...

Den vollständigen Artikel lesen ...