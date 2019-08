Von Ian Walker

LONDON (Dow Jones)--Der Finanz- und Versicherungskonzern Prudential hat seinen operativen Gewinn im ersten Halbjahr um mehr als ein Fünftel gesteigert. Die Ausgliederung der britischen Asset-Management-Tochter M&G Prudential soll im vierten Quartal abgeschlossen werden, kündigte die Prudential plc an.

Der operative Gewinn aus fortgeführtem Geschäft - also ohne den Beitrag von M&G Prudential - stieg in den sechs Monaten per Ende Juni auf 2,02 Milliarden britische Pfund von 1,67 Milliarden im Vorjahreszeitraum. Im Asien-Geschäft stieg der operative Gewinn um 14 Prozent, bei M&G Prudential ging er um 6,7 Prozent auf 687 Millionen Pfund zurück.

Der Solvency-II-Überschuss, ein Maßstab für die Finanzstärke, erreichte 16,7 Milliarden Pfund, was einem Deckungsgrad von sehr komfortablen 222 Prozent entspricht. Zum Jahresende 2018 lag der Überschuss bei 17,2 Milliarden Pfund und der Deckungsgrad bei 232 Prozent.

Die Bruttoprämieneinnahmen stiegen auf 16,29 Milliarden von 14,79 Milliarden Pfund. Der Nettogewinn aus fortgeführtem Geschäft sank auf 890 Millionen von 1,27 Milliarden Pfund. Die Zwischendividende für das erste Halbjahr hob der Board auf 16,45 Pence je Aktie an, von 15,67 Pence ein Jahr zuvor.

Prudential hatte im März 2018 angekündigt, die Tochter M&G Prudential ausgliedern zu wollen.

