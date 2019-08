Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Merck KGaA auf "Underweight" mit einem Kursziel von 82 Euro belassen. Nach den Geschäftszahlen zum zweiten Quartal habe sie ihr Bewertungsmodell für die Aktien angepasst, schrieb Analystin Emily Field in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Wie so oft habe das Life-Science-Geschäft zwar im Vergleich zu den anderen Aktivitäten des Unternehmens herausragend abgeschnitten. Bei den Sparten Healthcare und Performance Materials aber sorgt Field sich weiter um die Wachstumsperspektiven./la/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2019 / 22:31 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2019 / 22:35 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0036 2019-08-14/12:08

ISIN: DE0006599905