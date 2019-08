Hannover (www.anleihencheck.de) - Nachdem das Land Schleswig-Holstein (ISIN DE000SHFM709/ WKN SHFM70) in der vergangenen Woche erst ein Konsortium mandatiert hat, kam es wie von uns erwartet zu sehr zeitnaher Preisung, so Dr. Norman Rudschuck, CIIA bei NORD/LB.So hätten EUR 500 Mio. zu ms +4 Bp eingeworben werden können. Obwohl in allen Bundesländern noch Urlaubszeit geherrscht habe, seien 84,6% der Allokation nach Deutschland gegangen. Danach seien die Schweiz (4,2%) und Belgien (3,8%) gefolgt. Bei den Investorentypen seien Versicherungen mit 69,6% ganz vorn gewesen, gefolgt von Asssetmanagern/Fonds (18,2%) und Banken (12,0%). ...

