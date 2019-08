Technisches Kaufsignal und gute Zahlen bestätigen Idee.Das technische Kaufsignal nach Vorlage der Zahlen hatten wir bereits im Morgenkommentar "BörseToGo" zum Anlass genommen eine Kaufempfehlung auszusprechen. Doch wie sieht es mit den Perspektiven aus?HelloFresh spiegelt das veränderte Verbraucherverhalten bzw. den neuen Trend beim Essen und Einkaufen wieder. Die Idee ist einfach, dürfte jedoch noch so manchen klassischen Verbraucher irritieren: Anstatt selber einkaufen zu gehen um eine Mahlzeit zuhause zubereiten zu können, bestellt der "Koch" via Internet alle Zutaten und Rezepte. Gericht aussuchen, Kochbox mit allen Zutaten bestellen, anliefern lassen, kochen und genießen. So manche Hausfrau dürfte damit noch Bauchschmerzen haben, denn früher wurde das Gemüse oder das Fleisch noch an der Theke selber inspiziert und ausgesucht.

