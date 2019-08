Der Ludwigshafener Chemiekonzern prüft offenbar den Verkauf seines Pigmentgeschäfts an Sun Chemical, einer Tochtergesellschaft des japanischen Chemieherstellers DIC Corp. Dies berichtet zumindest die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf vertraute Personen. So hätte sich das BASF-Management dazu entschieden, bereits im Vorfeld der geplanten Auktion Gespräche mit Vertretern von Sun Chemical zu führen.Der Verkauf könnte den Ludwigshafenern rund eine Milliarde Euro in die Kassen spülen. Des ...

Den vollständigen Artikel lesen ...