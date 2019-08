Volle Punktzahl! In einem aktuellen Anleihen-Barometer wird die 8,50%-Anleihe der R-LOGITECH S.A.M. (WKN A19WVN) von den Analysten der KFM Deutsche Mittelstand AG weiterhin als "äußerst attraktiv" mit 5 von 5 möglichen Sternen bewertet.

Hinweis: Schon im Januar dieses Jahres erhielt die R-LOGITECH-Anleihe 2018/23 von den Analysten die bestmögliche Bewertung

"Verstärkung durch Euroports-Übernahme"

Die Emittentin weise einen erfolgreichen Track Record auf und habe sich in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten in der wachstumsstarken Region Afrika eine hohe Reputation erarbeitet, so die Anaylsten in ihrem Fazit. Mit der "Euroports"-Übernahme habe sich das Unternehmen deutlich verstärkt, was sich bereits in den Zahlen für das Geschäftsjahr 2019 positiv auswirken dürfte. Aufgrund des risikoaversen Geschäftsmodells, der soliden Eigenkapitalquote und der zu erwartenden nachhaltigen Ausweitung von Umsatz und Ertrag für die kommenden Jahre in Verbindung mit der Rendite auf Endfälligkeit in Höhe von 8,79% p.a. sei die Anleihe weiterhin "äußerst attraktiv".

INFO: Die R-LOGITECH S.A.M. ist ein Schwesterunternehmen der Metalcorp Group S.A. unter dem gemeinsamen Dach der Monaco Resources Group und führender Player im Bereich der Logistik auf dem afrikanischen Kontinent, einem relativ konkurrenzarmen Umfeld, da nur wenige Akteure über eine Afrika-Strategie verfügen. .

R-LOGITECH-Anleihe 2018/23

ANLEIHE CHECK: Die im März 2018 emittierte nicht nachrangige und unbesicherte Unternehmensanleihe der R-LOGITECH S.A.R.L. ist mit einem Zinskupon von 8,50% ...

