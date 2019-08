Aus der Finanzszene sind Robo Advisor kaum noch wegzudenken. Doch was für Anleger interessant ist, stellt für Bankberater eine große Herausforderung dar. Im Webinar erläuterte ComStage-Geschäftsführer Thomas Meyer zu Drewer, wieseo ETF-Lösungen für Berater und Kunden eine günstige Alternative darstellen.Hinweis: Dieses Webinar richtete sich in erster Linie an Unternehmen, Berater und professionelle Anleger.Sind Robo-Advisor die Geldanlage der Zukunft? Der enorme Zufluss in die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...