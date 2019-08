Endor AG: Umsatz von Endor wächst im ersten Halbjahr 2019 um 67 % DGAP-News: Endor AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Nachhaltigkeit Endor AG: Umsatz von Endor wächst im ersten Halbjahr 2019 um 67 % 14.08.2019 / 12:45 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Endor AG: Umsatz von Endor wächst im ersten Halbjahr 2019 um 67 % Landshut, 14. August 2019 Die Endor AG, Anbieter von hochwertigen Eingabegeräten wie High-End-Lenkräder für Rennsimulationen auf Spielkonsolen und PCs, befindet sich auf starkem Wachstumskurs. Im ersten Halbjahr 2019 stieg der Umsatz des Unternehmens im Vergleich zum Vorjahr um 67 % auf 16,7 Mio. Euro. Unterstützt wurde das Wachstum von der erfolgreichen Einführung der Podium-Serie sowie der Kooperation mit der Formel 1. Aber auch ohne diese Effekte entwickelte sich das Geschäft von Januar bis Juni sehr gut. Darüber hinaus profitiert Endor als führender Anbieter im High-End-Segment davon, dass die zunehmende Popularität von E-Sports den Simracing-Bereich insgesamt stark pusht. "Unser Wachstumstrend ist nachhaltig und dürfte in den kommenden Jahren anhalten", betont Thomas Jackermeier, Vorstandsvorsitzender der Endor AG. Um das vorhandene Wachstumspotential voll auszuschöpfen, investiert das Unternehmen kräftig. Dies beeinflusst vorübergehend die Ertragskraft. Im ersten Halbjahr 2019 lagen die wichtigsten Ergebniskennziffern dennoch deutlich über den Vorjahreswerten. Für das Gesamtjahr 2019 erwartet Endor, dass der Umsatz die 30-Millionen-Euro-Marke übertrifft (Vorjahr: 22,1 Mio. Euro). Beim Konzernergebnis rechnet der Vorstand mit einem deutlichen Anstieg im Vergleich zum Vorjahr (0,9 Mio. Euro). Über die Endor AG www.endor.ag Die Endor AG entwickelt und vermarktet hochwertige Eingabegeräte wie High-End-Lenkräder und Pedale für Rennsimulationen auf Spielkonsolen und PCs sowie Fahrschulsimulatoren. Als "Brainfactory" liegt der Fokus des Unternehmens im Kreativbereich. Produktentwicklung und Prototypenbau führt Endor in eigener Regie und gemeinsam mit spezialisierten Technologiepartnern vorwiegend in Deutschland durch ("Germaneering"). Produziert werden die Produkte hauptsächlich in Asien. Endor verkauft seine Produkte unter der Marke FANATEC über e-Commerce in erster Linie an Endkunden in Europa, USA, Kanada, Australien und Japan. Weiterhin verkauft Endor in Kooperation mit dem Vogel Verlag Fahrschulsimulatoren. Die Endor AG, mit Sitz in Landshut, wurde 1997 gegründet und beschäftigt derzeit 67 Mitarbeiter. Im Konzern sind weltweit, inklusive freier Mitarbeiter, 98 Personen für Endor tätig. 2018 erwirtschaftete das Unternehmen einen Konzernumsatz von 22 Millionen Euro. Kontakt: Endor AG, Investor Relations, Tel.: +49(0)871-9221 222, E-Mail: ir@endor.ag 14.08.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Endor AG Seligenthaler Str. 16a 84034 Landshut Deutschland Telefon: +49-(0)871-9221-122 Fax: +49-(0)871-9221-221 E-Mail: ir@endor.ag Internet: www.endor.ag ISIN: DE0005491666 WKN: 549166 Börsen: Freiverkehr in Hamburg, München EQS News ID: 857507 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 857507 14.08.2019 ISIN DE0005491666 AXC0202 2019-08-14/12:45