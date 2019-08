Voll getroffen von der schon länger anhaltenden Krise der (deutschen) Automobilindustrie wird auch weiterhin der Kabelspezialist Leoni (WKN: 540888). So fiel die Aktie schon im Vorfeld der heute veröffentlichten Quartalszahlen deutlich zurück. Anlegern schwante also nichts gutes und tatsächlich wurden die Befürchtungen dann heute auch bestätigt. Obwohl sich das Zahlenwerk auf den ersten Blick gar nicht mal so schlecht liest, scheint das Unternehmen in seiner Existenz gefährdet.

Doch schauen wir uns zunächst einmal die heute vorgelegten Quartalszahlen im Detail an. Demnach erzielte Leoni im abgelaufenen zweiten Quartal des laufenden Geschäftsjahres 2019e einen Quartalsumsatz von 1,25 Mrd. Euro (-6%) sowie einen Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) von -30 Mio. Euro. Unter dem Strich lag der Verlust, allein im zweiten Quartal, somit bei -44 Mio. Euro (nach einem Gewinn von +41 Mio. Euro im Vorjahr).

Besonders besorgniserregend dabei ist jedoch der unverändert hohe Barmittelabfluss. So lag der sogenannte Free Cashflow bei -72 Mio. Euro. Genau hierin liegt nun das Problem. Denn die finanzielle Basis des angeschlagenen Konzerns ist schon seit längerer Zeit extrem ...

