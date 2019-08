Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat die Einstufung für Deutsche Wohnen auf "Buy" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Der Immobilienkonzern sei auf gutem Weg zu seinen Jahreszielen, wobei der Einfluss der Mietpreisbremse in Berlin bislang wohl noch begrenzt sein dürfte, schrieb Analyst Julius Stinauer in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Ab dem kommenden Jahr dürfte das operative Ergebnis dann jedoch zurückgehen./tav/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2019 / 08:12 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2019 / 08:14 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

