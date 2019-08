Pressemitteilung der Singulus Technologies AG:

SINGULUS TECHNOLOGIES meldet Finanzkennzahlen für das 1. Halbjahr 2019

- Umsatz auf Vorjahreshöhe

- Deutliche Umsatzsteigerung im zweiten Halbjahr erwartet

- EBIT mit 1,6 Mio. EUR positiv

- Großprojekte für Solar verzögern sich

- Neue Arbeitsgebiete erzielen weitere Auftragseingänge

Die SINGULUS TECHNOLOGIES AG (SINGULUS TECHNOLOGIES) meldet einen Halbjahresumsatz 2019 in Höhe von 44,1 Mio. EUR, der auf dem Niveau des Vorjahres (46,4 Mio. EUR) liegt. Im zweiten Quartal 2019 wurde ein Umsatz von 23,3 Mio. EUR (Vorjahr: 29,1 Mio. EUR) verbucht. Das gesamte erste Halbjahr 2019 verzeichnete ein positives Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) in Höhe von 1,6 Mio. EUR (Vorjahr: -1,2 Mio. EUR). Das zweite Quartal 2019 war mit einem EBIT von 0,5 Mio. EUR (Vorjahr: 0,4 Mio. EUR) ebenfalls positiv. Das EBITDA konnte sich mit 3,6 Mio. EUR für die ersten sechs Monate im Vergleich zum Vorjahr in Höhe von -0,3 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...