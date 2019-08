Mainz (ots) -



Mittwoch, 21. August 2019, 20.15 Uhr

Erstausstrahlungen Was ist Heimat? Wie unterscheiden sich die Vorstellungen von Heimat von Land zu Land, von Stadt zu Stadt, von Mensch zu Mensch? In drei 45-minütigen Dokumentationen macht sich Schriftsteller, Russe und Einwanderer Wladimir Kaminer am Mittwoch, 21. August 2019, ab 20.15 Uhr auf die Suche nach dem Heimatgefühl in den 3sat-Ländern Deutschland, Österreich und der Schweiz.



Mittwoch, 21. August, 20.15 Uhr:

"Kaminer Inside: Österreich - Auf der Suche nach dem Heimatgefühl" Für "Kaminer Inside: Österreich" trifft Wladimir Kaminer die Köchin Haya Molcho auf dem Wiener Naschmarkt, den selbsternannten "Volks-Rock-'n'-Roller" Andreas Gabalier in einer Almhütte und Karikaturist Gerhard Haderer in der "Schule des Ungehorsams". Mit spitzer Feder illustriert Haderer Österreichs Seele. Im oberösterreichischen Hallstatt fragt Kaminer die Menschen, wie sie mit bis zu einer Million Tagestouristen pro Jahr in ihrem Dorf umgehen, und mit Bloggerin Christl Clear entdeckt er die "virtuelle Heimat".



Mittwoch, 21. August, 21.00 Uhr:

"Kaminer Inside: Schweiz - Auf der Suche nach dem Heimatgefühl" Für seinen Besuch in der Schweiz trifft Kaminer zunächst Schauspielerin Ursina Lardi in Berlin, die mit ihm alle vier Landessprachen einübt. Kaminers Reise beginnt schließlich im idyllischen Emmental, wo Tierarzt und Hobby-Käser Beat Wampfler an der Neuerfindung des Käsemachens tüftelt. In Zürich besucht Kaminer unter anderen den Schweizer Rapper Marash Pulaj, Sohn albanischer Einwanderer, der schon mit 14 Jahren über seine Identität als Albaner in der Schweiz und als Schweizer in Albanien rappte. Zurück auf dem Land trifft er die Politikerin, Aktivistin und Künstlerin Yvonne Apyio Brändle-Amolo, Spitzname "die Schwarze Heidi", die Kaminer auf ein Jodel- und Schwingfest mitnimmt. Zum Schluss spricht er mit Journalist Roger de Weck über die Vielfalt der Schweiz und das Schweizer Projekt "zum Einbezug der Minderheiten" und besucht die kleinste Minderheit, die Rätoromanen.



Mittwoch, 21. August, 21.45 Uhr:

"Kaminer Inside: Deutschland - Auf der Suche nach dem Heimatgefühl" Und wo versteckt sich die deutsche Heimat? Fragt Kaminer und reist nach London, wo eine deutsche Familie ausgerechnet mit "typisch Deutschem" ihr Geld verdient. In Essen begleitet er die Hochzeitsplanerin Tülay Koca. Ist womöglich eine "türkische Hochzeit zum Beispiel typisch deutsch?" Nach der großen Feier reist Kaminer ins ehemalige Braunkohlerevier. Hier mussten sich die Menschen schon immer neu erfinden. Er trifft auf den Winzer Lars Reifert, der auf einer ehemaligen Abraumhalde Wein anbaut. Und was ist "Neue deutsche Volksmusik"? In Bamberg lauscht er den Musikern von Kellerkommando und Boxgalopp. Zum Schluss geht Wladimir Kaminer auf Bernsteinsuche auf Rügen und schlägt sich mit Forstwirt und Waldläufer Ben Tüxen durch den deutschen Wald.



Bereits um 19.20 Uhr zeigt 3sat ein Interview mit Wladimir Kaminer in "Kulturzeit".



