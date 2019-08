Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Cewe nach Zahlen zum ersten Halbjahr auf "Hold" mit einem Kursziel von 84 Euro belassen. Die Resultate des Fotodienstleisters seien saisontypisch ausgefallen, schrieb Analyst Alexander Thiel in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Management habe zudem in einer Konferenz seine Jahresziele bestätigt, da vor allem die Erwartungen an das Schlussquartal hoch seien. In diesem würden üblicherweise mehr als 95 Prozent des gesamten operativen Jahresergebnisses (Ebit) generiert./tav/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2019 / 06:06 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2019 / 06:06 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0054 2019-08-14/13:57

ISIN: DE0005403901