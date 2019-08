Mainz (ots) - Zum Auftakt der Bundesliga-Saison 2019/2020 im "aktuellen sportstudio" begrüßt ZDF-Moderatorin Dunja Hayali am Samstag, 17. August 2019, 23.00 Uhr, als Gast Steffen Baumgart, Trainer des Aufsteigers SC Paderborn. Den Ostwestfalen war unter Baumgart seit 2017 der Durchmarsch von der Dritten Liga in die Bundesliga gelungen.



Darüber hinaus steht das Topspiel des ersten Bundesliga-Spieltages zwischen Borussia Mönchengladbach und dem FC Schalke 04 im Blickpunkt der Sendung. In einer ausführlichen Zusammenfassung gibt es wie gewohnt die ersten Free-TV-Bilder im "aktuellen sportstudio" des ZDF. Kommentator im Borussia-Park ist Béla Réthy, für Interviews steht Boris Büchler bereit. Dazu gibt es alle Spiele, alle Tore des Bundesliga-Samstags. Die weiteren Themen der Sendung: Zweite Liga Stuttgart - St. Pauli, Wiesbaden - Hannover, Bielefeld - Aue; Hockey-EM Antwerpen.



Im Anschluss an das "aktuelle sportstudio" folgt ab 0.30 Uhr eine Dokumentation über Liverpool-Trainer Jürgen Klopp. In seinem Filmporträt "Vom Schwarzwald auf Europas Fußballthron" begegnet Autor Klaus Fiedler einer der zurzeit populärsten Persönlichkeiten des deutschen Fußballs. Dabei skizziert er den Werdegang und die beruflichen Stationen des gebürtigen Stuttgarters, der nicht zuletzt durch seine erfrischenden Auftritte als ZDF-Fußballexperte einem großen Publikum bekannt wurde. Interviews mit Weggefährten und emotionale Bilder aus dem Fußballtempel an der Anfield Road in Liverpool komplettieren einen sehr persönlichen Film über Jürgen Klopp. Eine im Mai 2019 im ZDF gesendete kürzere Fassung der Dokumentation ist in der ZDFmediathek abrufbar: https://kurz.zdf.de/Ohj/



