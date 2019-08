Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Total vor dem Kapitalmarkttag des Ölkonzerns auf "Outperform" mit einem Kursziel von 58 Euro belassen. Total habe das Zeug zur positiven Differenzierung von den Wettbewerbern, schrieb Analyst Biraj Borkhataria in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Allerdings seien die Markterwartungen an die Franzosen bereits so hoch, dass positive Überraschungen nur begrenzt möglich seien./edh/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2019 / 17:30 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2019 / 00:15 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0060 2019-08-14/14:09

ISIN: FR0000120271