Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für BASF von 52 auf 56 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Bei BASF habe sich zuletzt eine positive Entwicklung abgezeichnet, schrieb Analyst Gunther Zechmann in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Das Wachstum der Branche sei im zweiten Quartal unterdessen unter dem Durchschnitt der vergangenen zehn Jahre gewesen./mf/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2019 / 23:01 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0067 2019-08-14/14:13

ISIN: DE000BASF111