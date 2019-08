Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Symrise von 78 auf 77 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. In den vergangenen fünf Jahren habe Symrise das stärkste Wachstum innerhalb der Branche gezeigt, schrieb Analyst Gunther Zechmann in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Das Wachstum in diesem Jahr dürfte anhalten, allerdings nicht mehr ganz so stark ausfallen wie im Jahr zuvor./mf/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2019 / 23:01 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

