Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Bechtle nach Zahlen zum zweiten Quartal von 104 auf 100 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Der Umsatz des IT-Dienstleisters sei überraschend deutlich gestiegen, schrieb Analyst Markus Jost in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Mittlerweile hätten sich aber die Rahmenbedingungen eingetrübt, weshalb sich das organische Wachstum in der zweiten Jahreshälfte abschwächen dürfte. Deshalb habe er seine Gewinnprognosen (EPS) für 2019 und 2020 reduziert./edh/tav Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2019 / 10:50 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2019 / 11:45 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

