14. August 2019 - Vancouver, British Columbia - Carl Data Solutions Inc. (CSE:CRL, FWB:7C5, OTC:CDTAF) (Carl Data) hat bekannt gegeben, dass das Unternehmen eine Privatplatzierung ohne Brokerbeteiligung (die Platzierung) durchgeführt hat. Im Rahmen der Platzierung veräußerte Carl Data 4.000.000 Einheiten (jede eine Einheit) zum Preis von 0,20 Dollar pro Einheit und generierte damit einen Bruttoerlös in Höhe von 800.000 Dollar. Mit dieser Investition sichert sich das Unternehmen einerseits das Betriebskapital und andererseits die Geschäftsbeziehungen, die es für eine weitere Expansion in die Märkte in Übersee benötigt.

Dass dieses Investment in unser Unternehmen zustande kam, verdanken wir der engen Zusammenarbeit mit der Firma PRC Partners Ltd. Wir sind nun hervorragend aufgestellt, um unsere End-to-End-IoT-Lösungen für das Umweltmonitoring auch in anderen großen Märkten außerhalb von Nordamerika zu vermarkten, freut sich Greg Johnston, President und CEO von Carl Data. Insbesondere ist dies für uns ein großer Schritt, um uns in China Projekte zu sichern, wo wir beim Vertrieb unserer Produkte und Dienstleistungen mit regionalen Partnern zusammenarbeiten.

Carl Data hat Millionen von Dollar in den Aufbau einer revolutionären Technologie investiert, die den einzelnen Branchen eine völlig neue Art der Wertschöpfung aus ihren Daten ermöglicht. Carl Data hat eine einzigartige Plattform entwickelt, die sowohl Städten als auch Branchen ein Monitoring in Echtzeit sowie prädiktive Analysen anbietet.

Jede Einheit setzte sich aus einer Stammaktie aus dem Aktienkapital von Carl Data (jede eine Aktie) und einem halben Stammaktienkaufwarrant (jeder ein Warrant) zusammen. Jeder ganze Warrant berechtigt zum Erwerb einer Aktie zum Preis von 0,50 Dollar pro Aktie und kann bis zum 14. August 2021 ausgeübt werden.

Carl Data bezahlte einem Finder in Verbindung mit der Platzierung eine Barprovision in Höhe von 64.000 Dollar. Ansonsten fielen in Zusammenhang mit der Platzierung keine weiteren Finanzierungsgebühren an. Alle in Verbindung mit der Platzierung ausgegebenen Wertpapiere sind an eine gesetzliche Haltedauer von vier Monaten und einen Tag gebunden.

Über PRC Partners Ltd.

PRC Partners Ltd. ist ein Beratungskonzern mit Sitz in Hongkong, der sich auf unterbewertete und wachstumsorientierte Unternehmen mit Zukunftspotenzial spezialisiert hat und diesen Unternehmen einerseits zu einer besseren Marktpräsenz verhilft und andererseits über ein erfahrenes Investorennetzwerk Zugang zu Finanzierungsmöglichkeiten verschafft. Das Unternehmen hat seinen Geschäftsschwerpunkt in Europa und Asien-Pazifik, und hier vor allem in China.

Über Carl Data Solutions Inc.

Carl Data Solutions Inc. ist ein IIoT-Unternehmen (Industrial Internet of Things), das zukunftsorientierte Lösungen für die Datenerfassung, -speicherung und -analyse für datenzentrierte Unternehmen bereitstellt. Carl Data nutzt seine jüngsten Übernahmen, um Kunden bei der Analyse und Modellierung von Umweltdaten über eine leistungsfähige, technologieagnostische End-to-End-Plattform zu unterstützen, auf der intelligente Sensoren mit webbasierten Apps für die Datenüberwachung, Datenmeldung und prädiktive Analyse kombiniert werden.

Carl Data entwickelt laufend Anwendungen, die einen Nutzen aus neuen cloudbasierten Massenspeicherdiensten und Analyseinstrumenten auf Basis des maschinellen Lernens (KI) schöpfen und jene Skalierbarkeit ermöglichen, die für eine effiziente Überwachung von Smart Cities, Versorgungsbetrieben und anderen vertikalen Industrieunternehmen erforderlich ist. Dieses Software-Paket spart den Kunden Zeit und Geld, indem es Sensordaten bzw. Daten aus anderen Quellen sammelt und daraus ein System für Entscheidungsfindungsprozesse in Echtzeit generiert, mit dem Infrastruktureinrichtungen und Anlagewerte optimal geschützt werden können. Weitere Informationen erhalten Sie auf www.CarlSolutions.com.

