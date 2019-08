Wien (www.fondscheck.de) - Wie "e-fundresearch.com" anhand der neusten Zahlen des Fondsverbandes "VÖIG" ermitteln konnte, durfte sich die österreichische Investmentfondsbranche im Juli über den bisher stärksten Retail-Absatz im Jahr 2019 freuen, so die Experten von "e-fundresearch.com".Über alle von der VÖIG-gemeldeten Zielgruppen hätten im Kalendermonat Nettomittelzuflüsse beim Fondsabsatz festgestellt werden können: Unter dem Strich seien 430,92 Millionen Euro an Nettogeldern in Fondsprodukte mit österreichischem Domizil (AT-ISIN) geflossen. ...

