Gateway Real Estate AG: Sven Annutsch übernimmt Leitung Investor Relations & Corporate Finance

14.08.2019

Pressemitteilung

Gateway Real Estate AG: Sven Annutsch übernimmt Leitung Investor Relations & Corporate Finance

Frankfurt am Main, 14. August 2019. Die Gateway Real Estate AG (WKN A0JJTG / ISIN DE000A0JJTG7), eines der führenden deutschen börsennotierten Entwickler von Gewerbe- und Wohnimmobilien, gibt heute bekannt, dass Sven Annutsch (48) seit dem 1. August 2019 die Leitung des Bereichs Investor Relations und Corporate Finance verantwortet.

Herr Annutsch bringt für seine neue Aufgabe langjährige Erfahrungen in den Bereichen Investor Relations und Corporate Finance mit. Der Diplom-Betriebswirt und gelernte Bankkaufmann war zuvor bei verschiedenen Investmentbanken und Immobilienunternehmen im In- und Ausland tätig. Zuletzt verantwortete er in selber Position die beiden Bereiche bei der TLG IMMOBILIEN AG. Nach Begleitung des Börsenganges baute Herr Annutsch für das Unternehmen das Investor Relations auf und positionierte die TLG IMMOBILIEN erfolgreich bei in- und ausländischen Investoren und Analysten am Kapitalmarkt. Darüber hinaus betreute er u.a. zwei erfolgreiche Bondplatzierungen, diverse Bankfinanzierungen sowie mehrere Kapitalerhöhungen.

Herr Annutsch verfügt über eine ausgeprägte Kapitalmarkt- und Finanzierungsexpertise, mehrjährige Führungserfahrung in der Investor Relations- und Corporate Finance Arbeit und besitzt zugleich tief Fachkenntnisse in der Immobilienbranche.

Tobias Meibom, Finanzvorstand der Gateway Real Estate AG: "Ich freue mich, Herrn Sven Annutsch für die Gateway Real Estate gewinnen zu können und wir sind überzeugt, dass er die für uns so bedeutenden Bereiche Investor Relations und Corporate Finance erfolgreich weiterentwickeln wird."

Über Gateway Real Estate

Die Gateway Real Estate AG ist ein führender börsennotierter Entwickler von Gewerbe- und Wohnimmobilien in Deutschland (WKN: A0JJTG / ISIN: DE000A0JJJTG7). Das Unternehmen verfügt über ein breit diversifiziertes Portfolio, einen hervorragenden Marktzugang und eine gut gefüllte Projektpipeline. Auf diese Weise erzielt das Unternehmen ein nachhaltiges und profitables Wachstum. Der Konzern entwickelt derzeit Immobilien mit einem geschätzten Brutto-Entwicklungsvolumen (GDV) von nunmehr rund fünf Milliarden Euro.

Kontakt
Sven Annutsch
The Squaire No. 13, Am Flughafen
60549 Frankfurt am Main
T +49 (0) 69 78808800 0
E-Mail: sven.annutsch@gateway-re.de