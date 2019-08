Am Morgen hatte die Welt an der Frankfurter Börse noch einigermaßen gut ausgesehen, doch in der Zwischenzeit sind sehr dunkle Wolken über dem Aktienmarkt aufgezogen. Die Allianz-Aktie beispielsweise ist unter die 200-Euro-Marke gerutscht und der 200-Tage-Linie gefährlich nahe gekommen. Knapp darunter liegen weitere massive Unterstützungen, die nicht unterschritten werden sollten.Kurz vor Handelseröffnung in den USA notiert die Allianz-Aktie sogar unterhalb der 200-Tage-Linie, die bei 196,91 Euro ...

Den vollständigen Artikel lesen ...