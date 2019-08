Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Präsident Selenski konnte bei den vorgezogenen Parlamentswahlen am 21. Juli seinen Siegeszug fortsetzen und hat mit seiner Partei "Diener des Volkes" eine überzeugende Mehrheit in der Rada erhalten, so Daria Orlova von der DekaBank. Mit der "Stimme"-Partei des Rockmusikers Wakartschuk halte noch eine weitere neue reformorientierte Partei Einzug ins Parlament, was den Wunsch der Wähler nach einem politischen Neustart mit einer pro-europäischen Ausrichtung unterstreiche. ...

