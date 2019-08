ABO Invest AG: Vorstand Andreas Höllinger steht für Wiederwahl nicht zur Verfügung DGAP-Ad-hoc: ABO Invest AG / Schlagwort(e): Personalie ABO Invest AG: Vorstand Andreas Höllinger steht für Wiederwahl nicht zur Verfügung 14.08.2019 / 17:02 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Am 14. August 2019 um 17 Uhr veröffentlichte Insiderinformation gemäß Artikel 17 EU-Marktmissbrauchsverordnung (MAR): ABO Invest AG: Vorstand Andreas Höllinger steht für Wiederwahl nicht zur Verfügung Vorstand Andreas Höllinger hat heute gegenüber dem Aufsichtsratsvorsitzenden erklärt, für eine Wiederwahl nicht zur Verfügung zu stehen. Seine Amtszeit endet am 31.12.2019. Über eine Neubesetzung des vakant werdenden Vorstandspostens berät der Aufsichtsrat in seiner nächsten Sitzung am 5. September. Der zweite Vorstand, Dr. Jochen Ahn, steht für eine Verlängerung seines ebenfalls zum Jahresende auslaufenden Vertrags zur Verfügung. Kontakt: Alexander Koffka, Investorenbetreuer Telefon: 0611 267 65 515 koffka@buergerwindaktie.de 14.08.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: ABO Invest AG Unter den Eichen 7 65195 Wiesbaden Deutschland Telefon: +49 (0)611 26 765 0 Fax: +49 (0)611 26 765 599 E-Mail: info@buergerwindaktie.de Internet: www.buergerwindaktie.de ISIN: DE000A1EWXA4 WKN: A1EWXA Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München EQS News ID: 857827 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 857827 14.08.2019 CET/CEST ISIN DE000A1EWXA4 AXC0282 2019-08-14/17:02