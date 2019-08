Netfonds hält erste Hauptversammlung nach Börsendebut ab DGAP-News: Netfonds AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung Netfonds hält erste Hauptversammlung nach Börsendebut ab 14.08.2019 / 17:10 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Netfonds hält erste Hauptversammlung nach Börsendebut ab - Großer Zuspruch seitens der Aktionäre zum Fortschritt der Plattformstrategie - Zur Abstimmung stehende Tagesordnungspunkte nahezu einstimmig verabschiedet - Dividende in Höhe von 0,15 Euro je Aktie beschlossen Hamburg, 14. August 2019 - Die Netfonds AG (ISIN: DE000A1MME74), eine führende Plattform für Administration, Beratung, Transaktionsabwicklung und Regulierung für die Finanzindustrie, hat heute ihre erste ordentliche Hauptversammlung als börsengelistetes Unternehmen in Hamburg abgehalten. Vom Grundkapital der Gesellschaft waren 77,5% Prozent durch die anwesenden gut 40 Aktionäre vertreten. Nach Begrüßung durch den Versammlungsleiter und Aufsichtsratsvorsitzenden Klaus Schwantge führte der Vorstandsvorsitzende Karsten Dümmler durch das Geschäftsjahr 2018 und gab zugleich Einblick in den bisherigen Verlauf des aktuellen Geschäftsjahrs 2019. "2018 war für die Netfonds Gruppe ein besonderes Jahr. Nicht nur, weil wir uns mit dem Schritt an die Börse einer breiteren Investorengemeinde geöffnet haben. Sondern vor allem auch, weil wir mit dem Go Live erster Module unserer Digitalplattform finfire ein neues Kapitel unserer Wachstumsstory schreiben", erklärt Karsten Dümmler. "Bereits heute zeigt sich, unabhängig vom Tagestrend an den Kapitalmärkten, dass wir Quartal für Quartal steigende Umsätze und Ergebnisbeiträge mit den neuen Modulen unserer finfire Plattform generieren können. Mit dem Live-Gehen weiterer Module wird sich dieses Momentum in den kommenden Quartalen noch verstärken." Die Highlights der Unternehmensgruppe zum 30.06. waren unter anderem einer neuer Rekordwert der AuA (Assets under Administration) von ca. 10 Milliarden Euro im reinen Depotgeschäft. Der Umsatz hat erstmals in der Unternehmensgeschichte in einem Halbjahr die Marke von 50 Millionen Euro erreicht. Im Bereich der Vermittlung von Sachwerten und Immobilien über die Plattform konnte die Tochtergesellschaft NSI bereits zum Halbjahr das gesamte Transaktionsvolumen des Vorjahres überschreiten. Bis Jahresende geht das Unternehmen daher hier eine noch dynamischere Entwicklung, nachdem auch in den Sommermonaten weiter anziehende Transaktionsvolumina zu verzeichnen sind. Im Rahmen der Generaldebatte erhielt die Unternehmensführung breite Zustimmung von den anwesenden Aktionären zum aktuellen Unternehmenskurs. Sämtliche zur Abstimmung stehenden Tagesordnungspunkte wurden nahezu einstimmig gemäß Vorschlag der Verwaltung verabschiedet. Im Detail erhielten die einzelnen Tagesordnungspunkte folgende prozentuale Zustimmung: Tagesordnungspunkt 2 100,0 Prozent Tagesordnungspunkt 3 100,0 Prozent Tagesordnungspunkt 4 100,0 Prozent Tagesordnungspunkt 5 99,95 Prozent Tagesordnungspunkt 6 99,98 Prozent Tagesordnungspunkt 7 99,98 Prozent Weitere Informationen zum Geschäftsverlauf im ersten Halbjahr plant die Gesellschaft nach Vorliegen der vorläufigen Geschäftszahlen Ende August 2019 zu veröffentlichen. Weitere Informationen zur Netfonds Gruppe und Ihren verbundenen Tochterunternehmen finden Sie unter www.netfonds.de. Kontakt Ingo Middelmenne Head of Investor Relations Netfonds AG Heidenkampsweg 73 20097 Hamburg Mobil +49 - 174 - 90 911 90 Tel.: +49 - 40 - 822 267 355 E-Mail: imiddelmenne@netfonds.de Über die Netfonds Gruppe Die Netfonds Gruppe ist eine führende Plattform für Administration, Beratung, Transaktionsabwicklung und Regulierung für die deutsche Finanzindustrie. Unter der Marke finfire stellt das Unternehmen seinen Kunden eine webbasierte Technologieplattform zur Verfügung, die es Nutzern aus der Finanzindustrie ermöglicht, Finanzmarkttransaktionen vollumfänglich, sicher und vor allem in jeder Hinsicht konform mit den relevanten MiFID-II-Vorgaben abzuwickeln. Das Angebot ist maßgeschneidert auf vielfältige Anforderungen des Tagesgeschäfts von Fondsgesellschaften, Vermögensverwaltern, Finanzberatern bis hin zu Spezialbanken und Versicherungen. Kunden von Netfonds profitieren somit von der modernsten Softwarelösung am Markt, die den Beratungsprozess deutlich vereinfacht, sicher gestaltet und zielgruppengenaues Produktmarketing ermöglicht. Mit insgesamt 187 Mitarbeitern (Stand 31.12.2018) erzielte das Unternehmen im Jahr 2018 bei Brutto-Konzernumsätzen in Höhe von 93,6 Mio. EUR einen Netto-Konzernumsatz von 20,2 Mio. EUR. Die Aktie der Netfonds AG ist im m:access der Börse München notiert und über XETRA handelbar. ISIN: DE000A1MME74 WKN: A1MME7