Hannover (www.anleihencheck.de) - Heute Mittag geschah etwas historisch Bemerkenswertes: Erstmals seit 2007 fiel die Rendite der zehnjährigen US-Treasuries wieder unter jene der zweijährigen, so die Analysten der NORD LB.Bedeutsam sei diese Entwicklung vor allem aus einem Grund: Eine negative Zinsdifferenz 10J minus 2J - also eine inverse Zinsstruktur - sei in der Vergangenheit oftmals ein Vorbote für eine baldige Rezession gewesen. Über viele Monate hinweg sei bereits über die Möglichkeit einer 10J-2J Inversion in den USA diskutiert worden, mit den wahrscheinlichen Folgen für die zu erwartende globale konjunkturelle Entwicklung - nun sei der Fall tatsächlich eigetreten! ...

Den vollständigen Artikel lesen ...