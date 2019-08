Lippstadt (www.anleihencheck.de) - HELLA: Änderungen in Gesellschafterausschuss und Aufsichtsrat geplant - AnleihenewsDie HELLA GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE000A13SX22, WKN: A13SX2, Ticker-Symbol: HLE) hat heute die Einladung für die am 27. September 2019 stattfindende ordentliche Hauptversammlung veröffentlicht und damit die Wahlvorschläge für die turnusgemäßen Wahlen zum Gesellschafterausschuss sowie zur Anteilseignerseite des Aufsichtsrats bekannt gegeben, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...