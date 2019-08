Vaduz (ots/ikr) - Das Schuljahr 2019/2020 startet am 19. August. 331 (Vorjahr 372) Kindergartenkinder werden erstmals ihre Znünitasche umhängen und 373 (382) Erstklässlerinnen und Erstklässler schultern erstmals ihren Schulrucksack. Auf der Sekundarstufe treten 348 (381) Kinder in die erste Klasse der Sekundarschulen über - 94 (98) Schülerinnen und Schüler in die Oberschulen, 181 (172) Schülerinnen und Schüler in die Realschulen und 73 (111) Schülerinnen und Schüler in das Liechtensteinische Gymnasium. Für 126 junge Erwachsene des berufsbegleitenden und des Vollzeitlehrgangs startet der Unterricht an der Berufsmaturitätsschule.



Insgesamt sind am ersten Schultag 4'395 (4437) Schülerinnen und Schüler unterwegs zu ihrem Schulhaus.



Durchlässigkeit auf Sekundarstufe I



Auf der Sekundarstufe I werden 34 Schülerinnen und Schüler auf das neue Schuljahr prüfungsfrei von der Oberschule in die Realschule bzw. von der Realschule ins Gymnasium wechseln. Ein Schüler kann mit bestandener Prüfung in die andere Schulart wechseln.



670 Lehrpersonen und Sprachassistentinnen sind in diesem Schuljahr im Schuldienst. Davon beginnen 21 Lehrpersonen ihr erstes Jahr im Lehrberuf. Die Berufseinführung ist für alle neu eintretenden Lehrpersonen obligatorisch. Sie müssen dabei Prüfungen in Liechtensteiner Staatskunde, Geschichte und Schulgesetzgebung ablegen.



Was ist neu im kommenden Schuljahr?



Liechtensteiner Lehrplan "LiLe" - Einführungsphase beginnt



Mit dem neuen Schuljahr beginnt auch die Einführungsphase des neuen Lehrplans "LiLe" für den Kindergarten, die Primarschule und die Sekundarstufe I. Die Schulen haben sich schon im letzten Schuljahr über verschiedene Weiterbildungen intensiv mit dem neuen Lehrplan, vor allem mit der Orientierung an Kompetenzen, auseinandergesetzt. Neben festgelegten Rahmenbedingungen zur Einführung setzt im Rahmen der Schulautonomie jeder Schulstandort eigene Akzente und plant eigenständig die vierjährige Einführungsphase bis Juli 2023.



Energie- und Klimapioniere - ganz im Sinne von Bildung für nachhaltige Entwicklung



Neu rückt mit dem Lehrplan unter anderem auch das Thema Bildung für Nachhaltige Entwicklung (BNE) in den Fokus. BNE ist kein neues Fach, sondern eine inhaltliche Ausrichtung für alle Fächer und ist im neuen Lehrplan fächerübergreifend abgebildet. Im Projekt "Energie- und Klimapioniere" wird jungen Menschen ermöglicht, aktiv an der Analyse und Bewertung von Entwicklungsprozessen mit ökologischer, ökonomischer und sozio-kultureller Bedeutung teilzuhaben, sich an Kriterien der Nachhaltigkeit im eigenen Leben zu orientieren und nachhaltige Entwicklungsprozesse gemeinsam mit anderen in Gang zu setzen.. Während der Projektlaufzeit von fünf Jahren werden, parallel zu den Projekten, ein Lehrmittel und Unterrichtsmaterial für die selbstständige Behandlung der Lerninhalte entwickelt. Lehrpersonen werden mit dem Projekt unterstützt, BNE handlungsorientiert zu unterrichten.



Medien und Informatik - für jeden Schulstandort gilt ein individueller Fahrplan



Parallel zum und in Verbindung mit dem neuen Lehrplan laufen auch die Vorbereitungen zur Umsetzung der ICT-Strategie. Nach und nach werden die Schulen mit neuen mobilen Endgeräten ausgestattet und in den Schulgebäuden die entsprechende Infrastruktur installiert. Gleichzeitig bereiten sich während der Einführungsphase des neuen Lehrplans auch die Lehrpersonen auf die Kompetenzen im Fach "Medien und Informatik" vor und bilden sich in den nächsten Jahren aufbauend auf ihren Kenntnissen weiter. Bis 2023 sollen alle Schulen eingerichtet und Lehrpersonen sowie Schülerinnen und Schüler mit Endgeräten ausgestattet sein.



Fördermassnahmen - überarbeitete Verordnung bringt neue Möglichkeiten



Auf Anfang August tritt die Verordnung über die schulischen Fördermassnahmen in Kraft. Die frühere Verordnung über die besonderen schulischen Massnahmen, die pädagogisch-therapeutischen Massnahmen, die Sonderschulung sowie den Schulpsychologischen Dienst wurde überarbeitet und mit einem neuen Titel versehen. Inhaltlich werden den Schulen ebenfalls neue Möglichkeiten eröffnet: Ab diesem Schuljahr können sogenannte Klassenhilfen im Unterricht zur Aufsicht und Begleitung eingesetzt werden. Sie unterstützen Lehrpersonen in der Wahrnehmung ihrer Aufsichtspflicht, begleiten einzelne Kinder mit dem Ziel der Förderung ihrer Selbständigkeit in der Schule.



Ebenfalls ermöglicht die überarbeitete Verordnung deutlich mehr Flexibilität in der Augestaltung und Umsetzung der Fördermassnahmen. So können beispielsweise in Klassen mit mehreren Kindern und Jugendlichen, die einer besonderen Förderung bedürfen, einzelne Lektionen im Teamteaching unterrichtet werden.



Ausserdem kann Eltern von schulpflichtigen Kindern eine Schulische Familienberatung in der Familie angeboten werden.



Blockzeiten plus - Gemeindeschule Schaan erweitert die Eingangszeiten



An der Gemeindeschule Schaan werden ab diesem Schuljahr die Eingangszeiten erweitert. Die Kinder können schon um 7.45 Uhr in die Schule kommen und werden von den Lehrpersonen empfangen. Somit bieten bereits sechs der elf Kindergarten- und Primarschulstandorte erweiterte Eingangszeiten ab 7.30 Uhr oder 7.45 Uhr an.



Berufsmaturitätsschule - überarbeiteter Lehrplan Auch die Berufsmaturitätsschule hat ihren Lehrplan überarbeitet. Der Lehrplan tritt mit dem neuen Schuljahr in Kraft.



Wichtige Termine in diesem Schuljahr (Factbox):



- Schuljahresbeginn: 19. August 2019

- Elterninformationsabende zur Sekundarstufe I: 28. August/29.

August/2. September/3. September jeweils 19.30 Uhr

- next-step 5. Berufs- und Bildungstage am 13./14. September 2019

- Informationstag der Sportschule an der Realschule Schaan: 9.

November 2019

- Semesterwechsel: 1. Februar 2020

- Berufscheck.li - Woche: 20. März bis 3. April 2020

- Bewerbung 10. Schuljahr: 31. März 2020 Newsletter des Schulamtes



