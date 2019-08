Die Investmentbank Oddo BHF hat die Einstufung für die Stammaktien von Sixt nach Halbjahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 115 Euro belassen. In der Autovermietung habe das Unternehmen auf den ausländischen Märkten stark abgeschnitten, schrieb Analyst Christophe Chaput in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Allerdings rechnet der Experte daraufhin nur mit geringfügigen Änderungen der Konsensschätzungen./bek/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2019 / 08:46 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2019 / 08:47 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0079 2019-08-14/17:45

ISIN: DE0007231326