Mit Pluralsight kann sich jeder zum IT-Entwickler oder IT Mitarbeiter ausbilden lassen, bzw. fehlende Skills ergänzen. Es gibt Kurse zu Programmiersprachen, aber auch Online Marketing und AWS. Zugang bekommt man über eine jährliche Gebühr oder wenn der Arbeitgeber das bezahlt, der aber dann auch den Fortschritt tracken kann. Der Markt ist natürlich sehr vielversprechend, aber auch nicht so groß und es gibt viel Konkurrenz u.a. auch umsonst durch Youtube. Ein direkter Konkurrent namens Lynda.com wurde aber von LinkedIn gekauft! Die Pluralsight Aktie kam nach einem schlechten Umsatzausblick enorm unter Druck und halbierte sich fast. Ob sie deswegen kaufenswert sein könnte

