(shareribs.com) Frankfurt / New York 14.08.2019 - Biotech-Aktien rutschen am Mittwoch wieder nach unten. Die gestrige Erholung währte nur kurz. In Frankfurt geht es für Evotec deutlich nach unten, in New York verliert der Sektor in der Breite. Der DAX notiert rund eine Stunde vor Handelsschluss 2,1 Prozent leichter bei 11.498 Punkten. Infineon, ThyssenKrupp und Deutsche Bank sacken deutlich ab. Der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...