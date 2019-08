Gestoppte bzw. gedrehte Serien: BKS Bank Stamm -1,25% auf 15,8, davor 5 Tage ohne Veränderung , startup300 -4,46% auf 5,35, davor 3 Tage im Plus (7,69% Zuwachs von 5,2 auf 5,6), CA Immo -2,01% auf 31,7, davor 3 Tage im Plus (0,94% Zuwachs von 32,05 auf 32,35), Immofinanz -0,9% auf 24,12, davor 3 Tage im Plus (1,02% Zuwachs von 24,09 auf 24,34), Addiko Bank +2,6% auf 15,8, davor 3 Tage im Minus (-3,14% Verlust von 15,9 auf 15,4). Folgende Titel haben den Moving Average 100 gekreuzt:DO&CO 78 (MA100: 78,28, xD, davor 69 Tage über dem MA100). Folgende Titel haben den Moving Average 200 gekreuzt:Semperit 13 (MA200: 12,93, xU, davor 28 Tage unter dem MA200), Telekom Austria 6,51 (MA200: 6,63, xD, davor 20 Tage über dem MA200). Folgende Titel hatten einen Top3 ytd Platz ...

